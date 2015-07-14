Samsung допоможе визначити частку жирової тканини в тілі людини за допомогою смартфона

Найбільший в Південній Кореї виробник електроніки та побутової техніки, компанія Samsung Electronics отримала патент на технологію аналізу кількості жирової тканини в тілі людини за допомогою смартфонів.

Відповідний звіт було оприлюднено на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності, передає РИА Новости.

Південнокорейський виробник стверджує, що розроблений ним спосіб дозволить визначити кількість жирової тканини в тілі людини, в той час як власник смартфона просто триматиме апарат на витягнутих руках перед собою.

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Для визначення частки жирової тканини від загальної маси тіла людини на смартфон будуть поміщені чотири електроди. На деяких моделях вони можуть перебувати на задній панелі апарату, на інших — на так званому чохлі-кришці. Електроди будуть розміщені попарно паралельно один одному.

Інформації про те, коли саме Samsung Electronics планує почати впровадження розробленої ним технології, поки не повідомляється.