Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge Iron Man у Китаї продали за $91 тисячу

У Китаї в рекордну суму оцінили смартфон Samsung Galaxy S6 Edge, оформлений у стилі «Залізної людини». 12 червня примірник з обмеженої партії був придбаний на аукціоні за 569 тисяч юанів (близько 91 тисячі доларів).

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Android Headlines.

Пристрій було виставлено на продаж на сайті одного з найбільших китайських онлайн-ритейлерів. Аукціон отримав понад 92 тисячі заявок. Таку увагу покупців у КНР пов'язують, зокрема, з китайськими прикметами.

Читайте такожSamsung представив прозорі і дзеркальні дисплеїСмартфон виконано в червоно-золотих кольорах костюма «Залізної людини» — супергероя коміксів видавництва Marvel Comics, а також серії фільмів. Такий варіант персоналізації виявився дуже популярним у Китаї, оскільки ці кольори вважаються в країні ознаками багатства і розкошів. Коли сайт спочатку просто виставив на продаж тисячу примірників з обмеженої партії, ресурс упав від кількості запитів.

Крім того, в китайській культурі цифра шість символізує удачу. Проданий смартфон не тільки містить у назві моделі, але має серійний номер 66 в обмеженій партії.