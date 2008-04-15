IBM, Toshiba та Samsung випустили процесор нового покоління

Альянс сімох виробників чіпів, очолюваний IBM, представив свій перший процесор, виконаний за 32-нанометровим технологічним процесом, повідомляє InformationWeek. Виготовлений чіп на заводі IBM в місті Іст Фішкілл (East Fishkill), штат Нью-Йорк, з використанням технології high-k/metal gate.

Повідомляється, що продуктивність нового процесора на 35 відсотків вища, ніж у аналогів, виконаних за 45-нанометровою технологією, а його енергоспоживання є нижчи на 30-50 відсотків. Працюють чіпи на однаковій напрузі.

Перші 32-нанометрові процесори мають з`явитися в продажу в третьому кварталі цього року. Проведені IBM тести засвідчили, що технологія high-k/metal gate може бути використана в створенні наступного покоління чіпів, які виготовлятимуться за 22-нанометровим техпроцесом.

Технологія high-k/metal gate передбачає заміну діоксиду кремнію при виготовленні електроду затвору транзистора сплавом на основі гафнію, який є добрим діелектриком. Нинішня кремнієва технологія вичерпала свій потенціал щодо зменшення розмірів транзисторів.

Альянс для роботи над створенням процесорів за 32-нанометровим техпроцесом був створений в грудні 2007 року. До нього ввійшли компанії IBM, Toshiba, AMD, Samsung, Chartered, Infineon і Freescale. Діяльність альянсу триватиме до 2010 року.

Компанія Intel відмовилася від участі в альянсі. Її представники наголосили, що в змозі самі освоїти випуск 32-нанометрових процесорів. Першу плату з мікросхемами пам`яті, виконану за 32-нанометровою технологією, компанія Intel продемонструвала у вересні минулого року на конференції IDF в Сан-Франциско.

Лента.ру