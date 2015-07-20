Вчені виявили самосвідомість у роботів в ході простого експерименту (відео)

Про експеримент повідомляє Slash Gear, передає Lenta.ru.

Трьом старим моделям роботів Nao повідомили, що двом з них дали спеціальну "таблетку німоти", яка позбавила їх можливості розмовляти (насправді інженери просто натиснули на спеціальну кнопку). Однак роботи не знали, кого саме позбавили дару мови. Машинам поставили питання про те, кому дали таблетку. Всі вони спробували дати відповідь «не знаю».

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Тільки робот, здатний говорити, зміг вимовити цю фразу, почув свій власний голос і зрозумів, що йому «таблетку» не дали. Після цього він відповів: «Вибачте, зараз я знаю. Я зміг довести, що мені не видали таблетку німоти».

Крім ввічливості в ході тесту роботи Nao продемонстрували здатність до базових форм самосвідомості. Машини повинні були не тільки зрозуміти питання, дізнатися свій голос, але і здогадатися, що можливість говорити вказує на те, що її суб'єкту не видали «таблетку німоти».