У США побудували штучне місто для тестування безпілотних авто

Зведені на 13 га кілька кварталів отримали назву Mcity і, по суті, являють собою поєднання типових розв'язок доріг з усіма обов'язковими елементами і розміткою меж будівель, але без монолітних будівель, передає Lenta.ru з посиланням на CBS San Francisco.

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Місто було закладено влітку 2014 року з метою створення майданчика для тестування автомобілів, які могли б безпечно пересуватися по дорогах з дотриманням усіх вимог ПДР. Тоді учасники проекту (представники компаній Google, Ford, General Motors і Toyota) заявили, що завдяки створенню цього майданчика створення першого "безпілотника" могло б початися вже в 2021 році.

Глобальною метою дослідників є виведення на реальні дороги 20 тис. самокерованих автомобілів і подальша експансія безпілотного транспорту в США та інших країнах світу.

Одним з лідерів у розробці безпілотних автомобілів є Google. Так звані Гугломобілі вперше з'явилися на дорогах Невади в травні 2012 року, і до літа цього року було зареєстровано 12 ДТП з участю самокерованих машин, у тому числі одна з постраждалими.