У США побудували штучне місто для тестування безпілотних авто
На території Мічиганського університету завершено будівництво моделі міста, призначеного для тестування безпілотних автомобілів.
Зведені на 13 га кілька кварталів отримали назву Mcity і, по суті, являють собою поєднання типових розв'язок доріг з усіма обов'язковими елементами і розміткою меж будівель, але без монолітних будівель, передає Lenta.ru з посиланням на CBS San Francisco.
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Місто було закладено влітку 2014 року з метою створення майданчика для тестування автомобілів, які могли б безпечно пересуватися по дорогах з дотриманням усіх вимог ПДР. Тоді учасники проекту (представники компаній Google, Ford, General Motors і Toyota) заявили, що завдяки створенню цього майданчика створення першого "безпілотника" могло б початися вже в 2021 році.
Глобальною метою дослідників є виведення на реальні дороги 20 тис. самокерованих автомобілів і подальша експансія безпілотного транспорту в США та інших країнах світу.
Одним з лідерів у розробці безпілотних автомобілів є Google. Так звані Гугломобілі вперше з'явилися на дорогах Невади в травні 2012 року, і до літа цього року було зареєстровано 12 ДТП з участю самокерованих машин, у тому числі одна з постраждалими.