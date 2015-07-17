Безпілотний автомобіль Google вперше потрапив до аварії: є постраждалі

Безпілотний автомобіль Google вперше потрапив до аварії, в якій постраждали люди.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на ABC News.

16 липня в штаті Каліфорнія в прототип безпілотного позашляховика Lexus влетів автомобіль, за кермом якої була людина. У Lexus, який зараз проходить тестування на дорогах штату Каліфорнія, перебували троє співробітників Google. Один з чоловіків мав взяти на себе управління у разі надзвичайної ситуації, а двоє збирали інформацію щодо подорожі у цілому.

Всі три пасажира безпілотної машини корпорації Google скаржилися на незначні хлистові пошкодження шиї, проте швидко повернулися до роботи.

Водій керованого автомобіля теж отримав незначні пошкодження шиї та спини.

За шість років тестування безпілотних автомобілів Google це 14 зіткнення. Співробітники корпорації пояснили, що в 11 випадках в безпілотне авто врізалися звичайні автомобілі.

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Керівник програми безпілотних автомобілів Google Кріс Урмсон пояснив, що головна причина аварій – людська неуважність. Урмсон відзначив, що його команда почала працювати над тим, як за допомогою авто змусити водія бути уважнішим.