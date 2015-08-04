У США почали виробляти ліки на 3D-принтері

Про це повідомляє Reuters.

Ліки, вироблені приватною компанією Aprecia Pharmaceuticals Co, було схвалено для перорального застосування та усувають симптоми епілепсії.

Компанія використовує технологію "ZipDose", яка виробляє спочатку задані невеликі дози препарату, що розчиняються в невеликій кількості рідини.

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За словами аналітика Wedbush Тао Леві, "3D-друк допоможе компаніям створити індивідуальні препарати, а не діяти за принципом "що добре одному, підходить і іншому".