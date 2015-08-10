Космонавти на МКС вперше з'їдять салат, вирощений в умовах мікрогравітації
Учасники 44-ї експедиції до Міжнародної космічної станції вперше з'їдять салат, вирощений в умовах мікрогравітації в контейнері Veggie.
Про це повідомляє Дощ з посиланням на NASA.
Космонавти проводять експерименти з рослинами на борту станції з 2002 року, коли там з'явилася оранжерея «Лада», проте досі вони проводилися виключно в наукових цілях. Після проведення необхідних тестів на Землі космонавтам дозволили вперше вжити в їжу ці овочі.
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8 липня астронавт NASA Скотт Келлі посадив в живильну подушку Veggie з необхідними для росту рослини речовинами червоний салат ромен, насіння якого опромінювалися червоним і синім світлом для фотосинтезу. Зараз салат готовий, і перед прийомом їжі космонавтам потрібно буде тільки протерти листя дезінфікуючими серветками.
У NASA підкреслюють, що розвиток рослинництва в космосі є ключовою сходинкою на шляху до подорожей до інших планет, зокрема до Марсу. Також у космонавтів з'явиться додатковий варіант заняття вільного часу — догляд за рослинами.
Раніше УНІАН повідомляв, що Агентство з перспективним оборонним науково-дослідним розробкам США (DARPA) готує генетично модифіковані організми з метою тераформування Марсу — перетворення його в більш придатну для життя і схожу на Землю планету.