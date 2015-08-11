Вчені з'ясували, що каррі і перець чилі подовжують життя і борються з раком

Такий висновок зробили американські вчені, передає "Моя планета" з посиланням на The Telegraph.

Читайте такожКитайські вчені з'ясували, що гостра їжа сприяє довголіттю

Вчені з Гарварду протягом семи років спостерігали за 500 тис. китайців і їх раціоном. З'ясувалося, що ті, хто їв гостре не рідше трьох разів на тиждень, знизили ризик передчасної смерті на 14% порівняно з тими, хто вважав за краще утримуватися від пряної їжі.

Дослідники підкреслюють, що отримані результати не можуть гарантувати, що гостра їжа підвищує захисні функції організму. Проте встановлено, що каррі знижує ризик смертності від хвороб серця і діабету, а, наприклад, свіжий перець чилі, багатий вітамінами та поживними речовинами, бореться з раком і ожирінням.

Це відкриття в найближчі роки може позначитися на рекомендаціях, які дієтологи дають своїм пацієнтам, а також на всій концепції правильного харчування, що останнім часом увійшло в моду.