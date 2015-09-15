"Протон" вивів російський супутник зв'язку "Експрес-АМ8" на орбіту

Про це з посиланням на представника Роскосмоса повідомляє РИА Новости.

"Експрес-АМ8" доставлений на розрахункову орбіту, і пізніше буде поступово переведений в розрахункову точку стояння на геостаціонар", — зазначив співрозмовник агентства.

Як відомо, "Експрес-AM8" — новий російський космічний апарат середньої розмірності, розроблений ВАТ "Інформаційні супутникові системи" імені М. Ф. Решетньова" (ВАТ "ІСС") за замовленням національного оператора супутникового зв'язку ФГУП "Космічний зв'язок" (ГПКС).

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Зазначається, що "Експрес-АМ8" створений на базі сучасної платформи "Експрес-1000HTB". Обладнання платформи розміщено на сотопанелях, які у свою чергу кріпляться на ізогридну ("вафельну") центральну трубу. На платформі застосовуються сонячні батареї на основі трехкаскадных арсенід-галієвих фотоперетворювачів, літій-іонні акумуляторні батареї Saft VES 180 (виробництва французької компанії Saft) і стаціонарні плазмові двигуни СПД-100 для здійснення корекції по довготі і широті. Однією з особливостей платформи є комбінована система терморегулювання, де застосовується повністю резервований рідинний контур.

Маса космічного апарату "Експрес-АМ8" становить близько 2100 кілограмів. Супутник оснащений 42 активними транспондерами, які працюють в C-, Ku - і L-діапазонах частот, і розрахований на п'ятнадцять років активного існування на орбіті.