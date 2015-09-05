Астронавт опублікував відео перестиковки "Союзу" до МКС

Запис з'явився на каналі Келлі в YouTube. Корабель з березня 2015 року був пристикований до модуля "Пошук", його пересунули до модуля "Зірка", щоб звільнити місце для "Союзу ТМА-18", який прибув до МКС 4 вересня 2015 року і доставив на орбіту росіянина Сергія Волкова космонавта з Казахстану Айдана Аимбетова і датського астронавта Андреаса Могенсена.

Читайте такожКосмічний корабель "Союз" з астронавтами на борту успішно стартував на МКС (фото)В операції, крім Келлі, брали участь російські космонавти Геннадій Падалка і Михайло Корнієнко. У коментарі до відео американський астронавт зазначив, що перестиковка зайняла 20 хвилин, і нагадав, що він повернеться на Землю разом з Корнієнком в березні 2016 року на "Союзі ТМА-18". Падалка покине станцію раніше: його повернення заплановано на 12 вересня.

Зараз на борту МКС знаходяться 9 осіб - вперше за майже 2 роки екіпаж настільки великий. Крім вже перерахованих учасників, на станції знаходяться японський астронавт Кімія Юі і американський астронавт Челл Ліндгрен.