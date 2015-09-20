Селекція не в змозі порушити закони природи - вчені

Вчені з'ясували, що за допомогою селекції можна змінити форму крил мух-дрозофіл, яка залишалася незмінною протягом 50 мільйонів років, однак після припинення цілеспрямованого схрещування комах крила повертаються до початкової формі, повідомляє Газета.ru з посиланням на статтю в журналі PNAS.

"Біологи помітили, що у мух-дрозофіл крила маленького розміру мають округлу форму, а великого — більш витягнуту. Як стверджують вчені, ці пропорції не змінювалися близько 50 мільйонів років. В ході експериментів вчені спробували вивести популяцію мух, у яких природне співвідношення форми і розміру крил було б порушено", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті схрещування за 26 поколінь мух біологам вдалося досягти мети. Однак після того, як цілеспрямоване схрещування було припинено і мухам дозволили вибирати партнера для парування самостійно, процес став "відмотуватися назад" — крила поверталися до природньої формі, і всього лише через 15 поколінь цей процес був завершений.

Вчені пов'язують це з тим, що "природна" форма забезпечує крилам кращі аеродинамічні якості. У лабораторних умовах це не є необхідною умовою для виживання, тому спочатку експеримент проходив успішно.

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Автори статті також підрахували, що всього в досліді було задіяно 58 046 мух-дрозофіл.