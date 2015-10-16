Вчені заявляють про перші потенційні ліки від епілепсії

Американські медики створили невелику білкову молекулу, яка пригнічує нейрони в скроневій частці мозку, винні у виникненні у епілептичних припадків, і при цьому не вбиває їх, що дозволить медикам у найближчому майбутньому рятувати хворих від найпоширенішої форми епілепсії, йдеться в статті, опублікованій в журналі Neuron, пише РИА Новости.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо використовувати цей препарат для лікування пацієнтів, які тільки що пережили серію тривалих епіподібних нападів. Наші молекули повинні захистити їх від перетворення в повних епілептиків", — заявив Джеймс Макнамара (James Macnamara) з університету Дьюка в Дареме (США).

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Макнамара і його колеги кілька років тому з'ясували, що причиною розвитку скроневої епілепсії, найпоширенішою і найнебезпечнішою форми подібних нападів, є порушення в роботі білка TrkB, чиї молекули покривають поверхню нейронів скроневої частки мозку.

Надмірно висока активність цієї речовини, як пояснюють вчені, змушує клітини синхронізувати свої імпульси і породжувати вогнище епілептичної активності, поява якого призводить до зникнення зв'язку з реальністю і короткочасної втрати пам'яті.

Робота цього препарату, як розповідають науковці, була перевірена на мишах, які страждали від скроневої епілепсії. За їх словами, триденний курс pY816 повністю позбавив гризунів від нападів і захистив їх від подальшого розвитку епілепсії на дуже тривалий час. Найближчим часом Макнамара і його колеги планують почати клінічні випробування і якнайшвидше перевести pY816 з лабораторії в область клінічної практики.