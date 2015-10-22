Вчені NASA показали, як чорна діра рве зірку (відео)
15:09, 22 жовтня 2015Наука та IT
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Вчені NASA показали процес руйнування одиночної зірки, що опинилася поруч з чорною дірою.
скріншот
Відео опубліковане на сайті NASA.
Опинившись поруч з нею, зірка розривається потужними приливними силами, після чого частина речовини несеться геть на величезних швидкостях, а частина падає на діру у вигляді акреціоного диска.
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Він може існувати тривалий час, продовжуючи випромінювати потужні рентгенівські спалахи, які реєструють астрономи.
Подібне явище астрономи спостерігали в 2014 році в галактиці PGC 043234 з чорною дірою в кілька мільйонів мас Сонця.
Як повідомляв УНІАН, раніше вчені виявили найбільшу подвійну зірку.
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