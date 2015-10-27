Названі відмінності між відпустками жінок і чоловіків

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією AARP Travel, передає Lenta.ru. Пам'ятки на відпочинку готові відвідувати 5% чоловіків і 11% жінок. Відправитися на шопінг у відпустці мають намір 3% жінок, в той час як жоден з респондентів-чоловіків не виявив такого бажання. Гастрономічна складова подорожі важлива для 11% чоловіків і 3% жінок.

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Серед розваг у подорожі лідирують походи по кафе і ресторанах - "за" висловилися 85% чоловіків і 93% жінок. На другому місці у представників сильної статі виявилися спортивні змагання (37%), а у жінок - сонячні ванни біля басейну (34%).

Після повернення з відпустки чоловіки прагнуть приховати своє спілкування з протилежною статтю під час поїздки, "історії з барів" і кількість випитого алкоголю. У свою чергу жінки навмисно не поширюються про витрачені суми грошей і деталі розмов з подругами.

В опитуванні брали участь 1227 осіб у віці 45 років і старше.