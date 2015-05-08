Туристи визнали наявність безкоштовного Wi-Fi головним критерієм при виборі готелю

Найважливішою послугою при виборі готелю мандрівники назвали наявність безкоштовного Wi-Fi. Про це повідомляється в прес-релізі порталу бронювання готелів Hotels.com, що надійшов у редакцію «Ленты.ру».

Другою за значимістю послугою при виборі місця проживання туристи вважають безкоштовний сніданок. Найбажанішими пунктами меню стали кава або чай, свіжі фрукти, м'ясо і яйця, а також соки. Третє місце в списку значущих послуг займає наявність безкоштовного паркування.

Серед інших аспектів, на які мандрівники звертають увагу при виборі готелю, виявилися доступність громадського транспорту, ресторанів і магазинів, наявність в номерах кавоварок і пляшок з безкоштовною питною водою. Також туристи вважають важливою звукоізоляцію кімнат і наявність сейфів.

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24% мандрівників відзначили, що міні-бари не варті тієї уваги, яку їм приділяють, а 17% заявили, що ніколи ними не користувалися. 7% російських туристів вважають наявність холодильників з напоями переоціненою послугою.

Крім того, автори дослідження склали рейтинг речей, які постояльці найчастіше крадуть з номерів. Перше місце в ньому зайняли канцелярські приналежності, друге — капці, третє — ключі-картки.

В опитуванні взяли участь мандрівники з 28 країн, включаючи Росію. Число респондентів не уточнюється.