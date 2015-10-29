Google запускає 300 стратостатов, щоби забезпечити інтернетом Індонезію

Про це Google повідомиляє в своєму блозі.

Відзначається, що наповнені гелієм кулі, з допомогою яких буде забезпечуватися високошвидкісний доступ до інтернету, запустять над Індонезією на висоту близько 20 кілометрів. Це майже вдвічі вище рівня, на якому літають пасажирські літаки.

Читайте такожRosetta виявила кисень у речовині комети Чурюмова-Герасименко

У віддалених районах цієї країни з населенням понад 250 млн осіб доступ до всесвітньої павутини мають лише 42 млн користувачів, тому компанія розраховує забезпечити підключенням в першу чергу жителів далеких островів.

Google має намір уже наступного року розгорнути глобальну мережу стратостатів, що дозволить вести безперервну передачу та обробку даних по всьому світу.

Потім, як очікується, почнуться випробування передавальної апаратури на території Австралії, Нової Зеландії, США і Бразилії.