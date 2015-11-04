На Марсі виявили отруйний туман, що роз'їдає скелі

Про це повідомляється на сайті Американського геологічного товариства, передає Лента.ру.

Вчені аналізували показники із спектрометра альфа-частинок і рентгенівського випромінювання (APXS) і з мессбауєрівського спектрометра віддаленого доступу - встановлених на марсоході інструментів, призначених для аналізу мінералогії заліза на поверхні Марсу.

Дослідники виявили в скельних породах високе співвідношення окисленого заліза до загального заліза. При цьому незвичайний розкид цих порід спостерігався в межах обмеженої території. Подальші дослідження показали, що ці породи втратили кристалічну структуру. Вчені висунули гіпотезу, згідно з якою це сталося через вплив кислотних парів, що утворилися при вулканічних виверженнях на Марсі.

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Механізм процесу дослідники описали наступним чином: кислотний туман вилуговує частину гірських порід, залишаючи від них тільки «скелет», з якого поступово видаляється волога. Згодом сонячне світло впливає на отриману субстанцію, окислюючи залізо, що міститься в ньому, пропорційно кількості одержуваного світла. Саме це і пояснює високе співвідношення окисленого заліза до загального заліза.

Дослідники порівняли кислотний пар з Марсу із отруйним туманом, який утворюється на Гаваях при виверженнях вулкану Кілауеа.

Як повідомляв УНІАН раніше, знамениті марсіанські канали виявилися слідами останніх вод океанів Марсу, що "вморожені" в осадові породи у далекому минулому і розтоплені в ході вивержень вулканів 3,2 мільярди років тому.