Вчені зафіксували перший випадок "зараження" людини раком

Як передає Naked Science, при обстеженні у 41-річного чоловіка знайшли пухлини, схожі на рак, але занадто маленькі для ракових клітин людини. З'ясувалося, що ці пухлини передалися від карликових стрічкових ціп'яків.

Дослідження під авторством вчених з Центрів контролю і профілактики захворювань США показало, що ракові клітини, що виникли в карликовому ціп'яку (Hymenolepis nana), перейшли в організм господаря – 41-річного чоловіка, імунітет якого був ослаблений ВІЛ-інфекцією.

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Чоловік з міста Медельїн в Колумбії звернувся до лікаря зі скаргами на лихоманку, кашель, втому і втрату ваги – всі ці симптоми зберігалися протягом декількох місяців. Дослідження показало, що у пацієнта пухлини в легенях, печінці, наднирниках, лімфатичних вузлах. Нарости виглядали як ракові пухлини, але ракові клітини були занадто малими для ракових клітин людини.

Результати аналізу ДНК вразили вчених. Виявилося, що ракові клітини передалися людині від карликових стрічкових черв'яків – карликового ціп'яка. Відомо, що рак іншим тваринам можуть передавати собаки, тасманійський диявол і молюски, але це перший випадок «зараження» раком від паразитів людини, кажуть вчені. Результати дослідження викликали побоювання медиків: люди з ослабленою імунною системою піддаються ризику захворіти на подібного роду рак. Особливо високий ризик у менш розвинутих країнах, де широко поширений карликовий ціп'як.

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«Ми були вражені, коли знайшли цей новий тип раку, який передається від стрічкових черв'яків людині. Це рідкість, але тим не менше цей паразит поширений у всьому світі, і мільйони людей страждають захворюваннями типу ВІЛ, які послаблюють їх імунну систему. Це, безумовно, заслуговує вивчення», - сказав провідний автор дослідження Атіс Мюленбахс.

Схожий, але непідтверджений випадок стався в січні 2013 року, коли лікарі з Колумбії звернулися в Центри контролю і профілактики захворювань США з проханням допомогти в діагностиці незвичайних пухлин в легенях і лімфатичних вузлах пацієнта. Пухлини були схожі на рак людини, але клітини були дуже маленькі – приблизно в 10 разів менше ракових клітин людини. Після десятка тестів медики знайшли ДНК карликового ціп'яка у пухлинах чоловіки. На жаль, через 72 години після аналізу пацієнт помер. Карликовий ціп'як вражає до 75 мільйонів людей, будучи таким чином найпоширенішим паразитом.

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