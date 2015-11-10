ESA показало полярні вихори на південному полюсі Венери (фото)

Європейське космічне агентство опублікувало серію знімків південного полюса Венери, які були зроблені космічним апаратом Venus Express за час служби. На знімках представлені полярні вихри, які виникають через особливості атмосфери Венери.

Як повідомляє DT.ua з посиланням на сайт агентства, діаметр вихорів, як правило, становить два-три кілометри. Їхня форма може змінюватися з кожним днем внаслідок впливу турбулентних вітрів.

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Вихори можуть бути S-подібними, схожими на вісімку або на концентричні кола. Причиною утворення вихорів є перегрів атмосфери Венери. Низькі широти отримують набагато більше сонячного випромінювання, ніж полюси, що змушує гаряче повітря в них підніматися вище і переміщатися до полюсів.Це прискорює рух холодного повітря на полюсах, змушуючи його спускатися по спіралі вниз, до поверхні планети.

Швидкість вітрів у верхніх шарах атмосфери становить 400 кілометрів на годину – в 60 разів більше, ніж швидкість обертання самої Венери. Разом з повітрям в щільні нижні шари атмосфери опускаються і хмари, розігріваючись до великих температур. Завдяки цьому "око вихору" можна розглянути в інфрачервоному спектрі. На представлених фото центр вихору пофарбований помаранчевим, а краї – червоним.

Венера — друга внутрішня планета Сонячної системи з періодом обігу до 224,7 земних діб. Вона третій за яскравістю об'єкт на небі Землі після Сонця і Місяця. Найкраще вона видна незадовго до сходу або через деякий час після заходу Сонця, що дало привід називати її також Вечірня зірка або Ранкова зірка.