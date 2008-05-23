Американські снайпери одержать нові далекобійні гвинтівки

Армія і Корпус морської піхоти США мають намір прийняти на озброєння нові далекобійні "протипіхотні" снайперські гвинтівки, повідомляє Лента.ру з посиланням на Army Times. Ефективна дальність їх застосування, як очікується, становитиме близько 1500-1800 метрів, що вдвічі більше аналогічних показників наявних снайперських гвинтівок калібру 7,62 міліметра.

Нині на озброєнні Армії і КМП також перебувають 12,7-міліметрові великокаліберні гвинтівки з дальністю дії до 2000 метрів, проте вони насамперед призначені для ведення вогню не по живій силі, а по більш габаритних цілях, таким як слабо захищена техніка.

Як очікується, тендер за програмами розробки і закупівлі нових далекобійних гвинтівок буде оголошений не раніше ніж за кілька місяців. Інші подробиці, як і технічні характеристики перспективних снайперських систем, зокрема їх калібр, на даний момент не відомі.

Іншими планами Армії США передбачається заміна застарілих гвинтівок М14, якими озброєні снайпери взводів, на нові карабіни калібру 5,56 міліметра з дальністю до 600 метрів. Зовні вони будуть схожі на стандартні штурмові M4, щоб не перетворювати снайпера взводу на явну мішень для ворога.

Корпус морської піхоти, у свою чергу, має намір також замінити снайперські гвинтівки M40 з подовжньо-ковзним поворотним затвором на нові напівавтоматичні, вимоги до яких будуть визначені вже цього місяця.

Армія США нещодавно почала одержувати на озброєння нові напівавтоматичні снайперські гвинтівки M110 під патрон калібру 7,62 міліметра, проте вони, видно, морським піхотинцям не підійшли.