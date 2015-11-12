Вчені з Нідерландів рекомендують пити 5 чашок чаю в день

Така одна з 16 офіційних рекомендацій місцевим жителям, опублікованих Радою з охорони здоров'я Нідерландів - незалежним науковим органом, що консультує парламент, пише "Навколо світу".

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Щоденне вживання трьох-п'яти чашок напою знижує кров'яний тиск, зменшує ризик діабету, інсульту і інших серцево-судинних захворювань, заявляють дослідники. За їх спостереженнями, протягом останніх 10 років в різних наукових роботах зустрічаються дані виключно про користь чаю для здоров'я.

У своїх рекомендаціях вчені окремо підкреслюють, що чай обов'язково повинен бути чорним або зеленим. Вживання різних трав'яних чаїв не враховується.

Між тим цей напій дуже популярний в Нідерландах. Діти, починаючи з чотирьох років п'ють спеціальний дитячий чай під час ланчу, додаючи туди молоко.

За даними ресурсу Tea Advisory Panel, що надає інформацію про наукові відкриття, пов'язані з чаєм, цей напій також знижує ризик розвитку раку грудей і порожнини рота і підтримує еластичність артерій. Згідно з останніми дослідженнями неврологів, чорний і зелений чайполіпшують мозкову активність, стимулюючи її протягом години після вживання.

Нагадаємо, раніше американські вчені з'ясували, що зелений чай у поєднанні з шоколадом значно підвищує концентрацію уваги.