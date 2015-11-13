Вчені стверджують, що голод змушує людину здійснювати непотрібні покупки

Вчені стверджують, що голод являє собою складне явище: наприклад, судді виносять більш жорсткі вироки на порожній шлунок. Голодним людям здається більш привабливою не тільки їжа (особливо калорійна), але і повні жінки. Нове дослідження показує, що голод будить у людині бажання придбати речі, ніяк не пов'язані з їжею. Наприклад, канцелярське приладдя, передає "Моя планета" з посиланням на Scientific American.

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Учасників дослідження попросили відповісти на запитання про самопочуття, настрій, почуття втоми і про те, наскільки вони голодні. Потім їм роздали затискачі для паперу. І поставили дивні питання, як то: "Як ви думаєте, цей затискач для паперу простий у використанні?" або "Наскільки вам подобається цей затискач?" Після цього спантеличених піддослідних запитали, скільки затискачів вони хотіли б узяти з собою. Результат: голодні люди просили більше затискачів. Тобто вони стали потребувати не тільки їжі, але і непродовольчих речей.

Дослідники вирішили перевірити дані. Новий набір учасників розділили на дві групи. Людей з першої нагодували тортом перед випробуванням. Другу змусили голодувати 4 години і допустили до їжі тільки після експерименту. І знову, як виявилося, сита група попросила менше затискачів, ніж голодна.

При цьому голодні давали затискачам ті ж оцінки, що і ситі. Тобто канцелярські речі не здавалися їм кращими. Вони просто їх почали більше хотіти.

На думку психологів, за бажання і симпатію відповідають різні відділи головного мозку. Зазвичай ми відчуваємо бажання і симпатію одночасно, але так відбувається не завжди. Найяскравіший приклад - наркомани і ігромани. На пізніх стадіях їм вже не подобаються наркотики/гри, але вони їх продовжують бажати.

Нарешті, дослідники вирішили перевірити своє відкриття ще одним способом - тепер у реальному житті. Вчені підкараулили людей, що виходять з супермаркету, і попросили оцінити, наскільки ті голодні, за десятибальною шкалою. Виявилося, що люди, які купили більше непродовольчих товарів, як правило, були більш голодними.

Таким чином, голод може реально впливати на наш шопінг. Тому вчені радять поїсти перед тим, як відправитися за покупкою. А якщо ви все ж прийшли в магазин голодними, то подумайте двічі, перш ніж розплатитися: "Мені дійсно потрібна ця сукня або я просто голодна?"