Оргзлочинність використовує близько 6 млн. викрадених комп`ютерів

Кількість кібератак проти країн-членів Євросоюзу зростатиме, необхідно інвестувати більше коштів у забезпечення інтернет-захисту, заявив директор Європейського агентства з безпеки мереж та інформації Андреа Піротті.

"Європа має ставитися до загрози (кібератак) серйозніше і інвестувати більше ресурсів у мережеву і інформаційну безпеку", - наводить слова голови агентства РІА "Новости". На думку експерта, треба також подолати незбалансованість у підходах країн ЄС до забезпечення мережевої безпеки.

Піротті зазначив, що кібератаки проти Естонії, що мали місце в 2007 році, є "провісниками того, що може статися".

Для запобігання кібератакам Піротті закликав уряди країн ЄС створити власні команди екстреного комп`ютерного реагування, які, за його словами, вже сформовані в 14 членах ЄС, ще десять створять протягом найближчих 18 місяців.

Піротті повідомив, що організована злочинність дедалі частіше вдається до розсилки "спаму", використовуючи для цього близько 6 мільйонів викрадених комп`ютерів.

Керівник Європейського агентства вважає за необхідне також, щоб банківські та інші бізнес-структури в країнах ЄС надавали компетентним органам інформацію про значні комп`ютерні інциденти, як це робиться в США.