NASA показало відео обертання Плутона і Харона

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт NASA.

Відео отримано в результаті склеювання знімків, зроблених науковим інструментом LORRI станції New Horizons в період з 28 травня по 16 червня 2015 року. У перший день зйомок апарат знаходився на відстані близько 50 мільйонів кілометрів від Плутона, в останній — на відстані 33 мільйонів кілометрів від нього.

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Маса карликової планети Плутон порівнянна з масою свого супутника Харон (вона всього в десять разів більше). Об'єкти завжди повернені один до одного однією і тією ж стороною, а відстань між їх центрами дорівнює приблизно 19,6 тисячі кілометрів. Період обертання тіл один навколо одного дорівнює 6,4 земної доби.

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