NASA готує політ на Сонце

Фахівці NASA оголосили про запуск програми, яка повинна завершитися польотом на Сонце, повідомляється на сайті агентства. Запуск космічного корабля до зірки намічений на 2015 рік.

Місія дістала назву "Солар Проб+" ("Solar Probe+"). На Сонці повинен вирушити жароміцний космічний корабель, який наблизиться до сонячної корони і вивчатиме характеристики сонячного вітру і магнетизму поблизу зірки.

На даний момент розробка корабля знаходиться на так званій "попередній стадії А" ("pre-phase A").

Зонд "Солар Проб+" повинен працювати на висоті близько семи мільйонів кілометрів над поверхнею Сонця (це близько дев`яти радіусів зірки). Зондові доведеться витримати температуру вище 1400 градусів за Цельсієм і надзвичайно потужне радіаційне випромінювання. Енергію для роботи "Солар Проб+" також одержуватиме від Сонця за допомогою сонячних батарей, які постійно охолоджуватимуться струмом рідини.

За допомогою зонда учені сподіваються одержати відповіді, в першу чергу, на два питання. Перший стосується незвично високої температури сонячної корони, яка істотно вища, ніж температура на поверхні Сонця. Друге питання - природа швидкості сонячного вітру - потоку іонізованих частинок (переважно гелієво–водневої плазми), яка "б`є" із сонячної корони із швидкістю 300–1200 кілометрів за секунду. Безпосередньо над поверхнею зірки учені не спостерігають ніякого істотного руху частинок. "Солар Проб+" з`ясує, що саме є рушійною силою сонячного вітру.

Лента.ру