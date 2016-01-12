Палеонтологи виявили останки 10-метрового крокодила, що мешкав 120 мільйонів років тому

Згідно з даними, опублікованими в останньому номері журнал Cretaceous Research чудовисько, що мешкало понад 120 млн років тому і назване Machimosaurus rex, сягало 10 метрів в довжину і важило, імовірно, близько трьох тонн, повідомляє ТАСС.

Такі оцінки отримали палеонтологи, порівнявши півтораметровий череп стародавньої рептилії з останками інших видів сімейства крокодиловых (Crocodylidae).

Читайте такожВ Арктиці знайшли підходящі для клонування останки мамонта

"Вкрай цікаве відкриття було зроблено в районі, ще слабо досліджений палеонтологами", - зазначив експерт Единбурзького університету Стівен Брассет. На його думку, ця істота полювала на гігантських черепах в прибережних водах. У той же час, як зазначив журнал National Geographic, крокодили, які мешкали в океанах, поступалися за розмірами прісноводним представникам цього виду, що з'явилися на Землі на 10 млн років пізніше. Так, прісноводний крокодил Sarcosuchus imperator, що жив близько 110 млн років тому, досягав 12 метрів в довжину і важив, імовірно, 8 тонн.