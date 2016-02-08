На острові Різдва турист виявив гігантського десятиногого рака (фото)

Один з видів десятиногих раків з надродини раків-пустельників (Paguroidea) носить ім'я кокосовий рак, або пальмовий злодій (Birgus latro), повідомляє nat-geo.ru. Це одне з найбільших наземних членистоногих: довжина його тіла може сягати 40 см, а маса - 4 кг. Тривалість життя Birgus latro досягає 70 років.

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З допомогою своїх величезних клешнів ці раки розколюють кокосові горіхи: на це зазвичай іде кілька днів, тому частіше пальмові злодії використовують інший спосіб: вони піднімаються з горіхами на дерево на висоту до 10 м, скидають їх вниз, отримуючи на землі готове частування.

Будучи всеїдними, кокосові раки можуть харчуватися падаллю. Відомий випадок, коли це членистоноге напало на щура, вбило і з'їло його. Для живої людини пальмовий злодій небезпеки не становить, проте мертве тіло може бути використане ним як їжа.

Знімок туриста, що обіймає гігантського пальмового злодія, вагою приблизно 5 кг, опублікований на сайті туристичної адміністрації острова Різдва. Цей невеликий острів в Індійському океані відноситься до зовнішніх територіальних володінь Австралії. Завдяки відмінній екології тут мешкає безліч представників фауни, в тому числі кокосові раки.