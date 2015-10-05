Вчені назвали нову потенційну загрозу для людства

Вчені виявили, що 73 тис. років тому на планеті прокотилася надпотужна хвиля, висотою 304 м, передає ТСН. Вчені пояснили, що цунамі викликало виверження вулкана на островах Зеленого Мису на схід від Африки.

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В даний час, деякі експерти побоюються, що подібна хвиля може стати реальною загрозою, особливо навколо вулканічних островів. Вчені визначили, що вулканічний обвал стався через Фого, одного з найбільших і найактивніших вулканічних островів. Його висота становить 2,743 м над рівнем моря.

За оцінками вчених, шматок гірської породи близько 167 кубометрів впав в океан, в результаті чого, хвилі висотою 244 м накрили острів на 48 км. Розміри хвиль учені обчислили завдяки гірським валунам, які були знайдені в океані.

Для порівняння, найвідоміші цунамі останнього часу відбулося в 2004 і 2011 роках в Японії, де висота хвиль досягала лише 30 м. Крім того, ці цунамі були викликані підводними землетрусами, а не вулканічними обвалами. "Ми вважаємо, що флангові обвали вулканічних островів можуть бути неймовірно швидкими і катастрофічними, а також здатні викликати величезні цунамі. Таке трапляється не так часто. Однак, необхідно мати їх на увазі, коли ми розглядаємо потенційну небезпеку цієї вулканічної особливості", - пояснив провідний вчений доктор Рікардо Рамалхо з Колумбійського університету в Нью-Йорку.

Експерт з дослідження цунамі професор Білл Макгваєр вважає, що такі мегацунамі відбуваються лише раз в 10 тис. років. "Тим не менш, дослідження таких подій підтверджує потенційну небезпеку в океанічних басейнах, де є діючі вулкани", - переконаний учений.