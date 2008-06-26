Дозволено реєстрацію доменів вищого рівня

Організація ICANN, яка займається питаннями інтернет-адресації, 26 червня на нараді в Парижі проголосувала за введення можливості реєстрації довільних доменних імен першого рівня, передає AFP.

Наразі веб-адреси повинні обов`язково належати до одного з кількасот доменів першого рівня. Найчастіше це позначення території (наприклад .bg для Болгарії .ro для Румунії) або один з двох десятків доменів загального і галузевого призначення (.org, .net, .info, .aero).

Нова система дозволить будь-якому з 1,3 мільярдів інтернетників з початку 2009 року придбати домен верхнього рівня. Очікується, що такі домени куплять великі інтернет-компанії, а окремі галузеві імена як-от .market, .bank, .oil, .car стануть предметом аукціонних торгів. Свої домени першого рівня зможуть зареєструвати і міста.

Поки що вартість реєстрації домена невідома. За оцінками експертів, вона становитиме кілька десятків тисяч доларів. У повідомленні агентства Associated Press зазначається, що вартість реєстрації може перевищити 100 тисяч доларів.

Крім того, члени ICANN проголосували за те, щоб доменні імена можна було писати не тільки латиною. Це, зокрема, дає змогу реєструвати імена доменів кирилицею, івритом, арабською та китайською мовами.

Лента.ру