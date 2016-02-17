Японія запустила супутник для збору інформації про чорні діри
15:14, 17 лютого 2016Наука та IT
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Японія сьогодні успішно вивела на орбіту астрономічний супутник Astro-H, головним завданням якого стане збір інформації про надмасивні чорні діри.
REUTERS
Супутник обладнаний чотирма телескопами і шістьма датчиками, реєструючими рентгенівське випромінювання різних типів, передає Бі-бі-сі. Маса супутника становить майже 3 тонни, а довжина - 14 м.
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Таким чином, космічний апарат, спроектований компанією Mitsubishi Heavy Industries спільно з японським аерокосмічним агентством, став найважчим з супутників, коли-небудь запущені в космос Японією.
Запуск супутника спочатку планувалося здійснити ще 12 лютого, однак його перенесли через складні погодні умови.
Раніше Японія вже запустила в космос 5 супутників з рентгенівськими телескопами на борту.
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