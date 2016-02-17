Японія запустила супутник для збору інформації про чорні діри

Супутник обладнаний чотирма телескопами і шістьма датчиками, реєструючими рентгенівське випромінювання різних типів, передає Бі-бі-сі. Маса супутника становить майже 3 тонни, а довжина - 14 м.

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Таким чином, космічний апарат, спроектований компанією Mitsubishi Heavy Industries спільно з японським аерокосмічним агентством, став найважчим з супутників, коли-небудь запущені в космос Японією.

Запуск супутника спочатку планувалося здійснити ще 12 лютого, однак його перенесли через складні погодні умови.

Раніше Японія вже запустила в космос 5 супутників з рентгенівськими телескопами на борту.