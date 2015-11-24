Японія здійснила перший у своїй історії комерційний пуск супутника (фото)

Про це повідомляється на сайті Японського аерокосмічного агентства.

Супутник зв'язку запущений в інтересах канадського оператора TELESАT і здатний передавати сигнал для більш ніж 200 телеканалів. Він розташований на геостаціонарній орбіті (на висоті близько 36 тисяч кілометрів від поверхні Землі) над Атлантикою і забезпечить мовлення в країнах Європи, Африки і Південної Америки, передає Lenta.ru.

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Зроблений пуск носія H-IIA став особливим, оскільки в його конструкцію двигуна внесені значні зміни. Це дозволило провести відділення апарату від носія на висоті 34 тисяч кілометрів, а не 300 кілометрів, як у попередніх пусках, і зекономити ресурси супутника.

В даний час комерційні пуски здійснюються США, Росією, ЄС, Китаєм та Індією. Тепер до цих країн приєдналася Японія.

Поряд з Росією, Сполученими Штатами і Євросоюзом, Японія також здатна доставляти вантажі на Міжнародну космічну станцію. Останній старт її вантажного корабля HTV 5 (H-2 Transfer Vehicle, званий також Kounotori 5) був здійснений 19 серпня 2015 року.

Виробником ракет H-IIA і кораблів HTV виступає японська корпорація Mitsubishi Heavy Industries.