Хаббл знайшов найвіддаленішу з усіх виявлених галактик - ВВС

Вона розташована на такій відстані від Землі, що тьмяне світло її зірок досягає нас через 13,4 млрд світлових років, повідомляє Українська служба ВВС.

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Іншими словами, "Хаббл" бачить цю галактику такою, яка вона була через 400 млн років після Великого вибуху.

Астрономи впевнені в точності своїх вимірів, оскільки зробили спектральний аналіз світлових хвиль, які випромінює ця галактика.

Такий аналіз дуже важко проводити у випадку із настільки віддаленими джерелами, однак якщо це виходить, то відстань до цього джерела хвиль можна визначити з високим ступенем точності.

Подробиці цього дослідження незабаром опублікують у виданні Astrophysical Journal.

"Це справді показує вершину досягнень "Хаббла" в області вивчення галактик за всю історію космосу", - стверджує керівник наукової групи, астроном Єльського університету Паскаль Ош.

"Хаббл", навіть після майже 26 років перебування у космосі, знову довів, яким він є особливим", - каже дослідник.

"Коли телескоп запустили, ми вивчали галактики, вік яких перевалив лише за половину всієї космічної історії, а зараз ми повернулися на 97% часу назад. Це найбільше досягнення", - заявив астроном в інтерв'ю ВВС.

Проте фахівці припускають, що ветеран космічних досліджень вже наблизився до межі своїх технічних можливостей, і зазирнути у найвіддаленіші куточки космосу вже доведеться наступнику "Хаббла".

Такий телескоп - " Джеймс Вебб", уже будують і його планують запустити в 2018 році.