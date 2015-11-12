У Чилі почали будувати найбільший у світі телескоп, який перевершить Хаббл за якістю зйомки в 10 разів

Як повідомляє ТАСС, у церемонії закладки першого каменя в середу прийняла участь президент Чилі Мішель Бачелет.

"Це проект, який визначить розвиток національної астрономії, - цитують слова глави держави чилійські ЗМІ. - Труднощі були подолані, і все це коштувало того, оскільки у нас будуть нові можливості для спостережень".

Діаметр головного дзеркала телескопа, розділеного на сім сегментів, складе 25,4 метрів. Прилад дозволить отримувати зображення в 10 разів чіткіші, ніж зроблені за допомогою космічного телескопа Хаббл. Телескоп буде захищений куполом висотою з 22-поверховий будинок.

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Вчені очікують, що прилад допоможе їм зібрати більше інформації про чорні діри та небесні тіла, що розташовані за межами Сонячної системи, а також, можливо, знайти схожі на Землю планети. Крім того, дослідники сподіваються, що телескоп дозволить отримати зображення древніх галактик.

Як очікується, астрономічний прилад, розташований на висоті 2500 метрів, почне функціонувати в 2021 році. Вартість будівництва становить понад $500 млн. У проекті беруть участь США, Австралія, Бразилія, Південна Корея і Чилі.

В Атакамі, яка є одним з найбільш сухих місць на планеті, вже розташовано кілька астрономічних обсерваторій. Через свій клімат високогірне плато ідеально підходить для спостереження за космосом. У цій же пустелі збираються встановити Європейський надзвичайно великий телескоп (E-ELT), який може забрати звання найбільшого телескопа у GMT.