Японці розробили телевізор на сонячних батареях

На саміті "Великої вісімки" компанія Sharp анонсувала екологічний 26-дюймовий ЖК-телевізор, повідомляється в прес-релізі Sharp. У телевізора немає дроту для підключення в розетку, оскільки джерелом його живлення служить сонячна батарея з діагоналлю 26 дюймів.

Енергоспоживання телевізора втричі нижче, ніж у аналогічних моделей з електронно-променевою трубкою, і вдвічі нижче, ніж у рідкокристалічних панелей. Контрастність його матриці - 100000:1, товщина корпусу - 2 сантиметри.

Вартість новинки, а також дату появи екологічного телевізора у продажу, представники Sharp не повідомили, лише зазначивши, що її потенційними покупцями є 1,6 мільярда людей, чиї будинки не підключені до електромережі.

Раніше британська компанія Roberts представила цифровий радіоприймач SOLARDAB, джерелом енергії для якого є сонячні батареї.