Вчені: у більшості людей присутні імунні клітини, здатні впоратися з ВІЛ

Стаття з результатами роботи опублікована в журналі Science, передає Лента.ру.

Відомо, що деякі люди, інфіковані вірусом імунодефіциту людини, можуть виробляти антитіла, які здатні ефективно нейтралізувати багато штамів небезпечного і швидко мутууючого вірусу. Щоб змусити організм здорової людини зробити необхідні антитіла, необхідно провести імунізацію за допомогою спеціальних білків вірусу — імуногенів (антигенів).

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Успіх імунізації залежить від здатності імуногена зв'язуватися із спеціальними клітинами — В-лімфоцитами, активуючи їх і примушуючи виробляти антитіла. Дослідницька група виявила, що у більшості людей існують «зародкові клітини-попередники, які можуть синтезувати антитіла класу VRC01, необхідні для боротьби з ВІЛ.

Завдання вчених полягало в тому, щоб розробити такий імуноген, який міг би зв'язатися з тими B-лімфоцитами, що потенційно відповідають за імунітет проти вірусу імунодефіциту. Для цього імуноген повинен бути дуже специфічним, оскільки потрібні клітини-попередники дуже рідкісні серед всіх інших B-лімфоцитів.

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Раніше імунологи синтезували білок-імуноген, названий EOD-GT8 60mer. У клінічних дослідженнях на мишах тварини, вакциновані білком, виробили антитіла VRC01-класу. Якщо EOD-GT8 60mer здатний викликати подібну реакцію і в людини, то необхідно буде розробити ще кілька імуногенов, які всі разом викличуть синтез широкого спектру антитіл, здатних боротися з ВІЛ.

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Кілька днів тому в журналі Scientific Reports з'явилася стаття, в якій генетики продемонстрували здатність технології CRISPR/Cas9 видалити вірусні гени ВІЛ інфікованих Т-лімфоцитів, яких зазвичай вражає вірус. Результати роботи можуть допомогти розробити нові методи терапії хворих на СНІД.