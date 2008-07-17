Президент Росії хоче зробити електронними шкільні щоденники

Президент Росії Дмитро Медведєв пропонує шкільний журнал і щоденник школяра зробити електронними.

"Давайте ось як зробимо: паперову форму журналу і щоденника прибирати не будемо, а зобов`яжемо школи паралельно (запровадити) ці електронні документи. Принаймні, журнал точно можна ввести", - сказав Медведєв на засіданні президії Держради, де розглядається питання щодо реалізації Стратегії розвитку інформаційного суспільства в РФ.

На думку президента, це сприятиме комп`ютерній просвіті тих педагогів, які бояться комп`ютерів.