”Трійка” BMW одержить найпотужніший турбодизель (фото)

Восени лінійка двигунів BMW 3-Series на європейському ринку поповниться новим варіантом - 3,5-літровим дизелем з двома турбонагнітачами, який уже встановлюється на BMW 5- і 7-Series. Потужність цього мотора становить 286 к.с., а його максимальний обертовий момент досягає 580 Нм. Це на 55 сил і 80 Нм більше, ніж у "трійки" з турбодизелем об`ємом три літри.

З нуля до ста кілометрів на годину новинка зможе прискорюватися за 5,6 секунди, а її максимальну швидкість планують обмежити на позначці в 250 кілометрів на годину. Для порівняння, та ж BMW 330d розганяється до "сотні" помітно повільніше - за 6,2 секунди.

Вартість BMW 335d в Європі поки що не оголошена.

Автолента.ру