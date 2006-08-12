Новий кросовер Hyundai Veracruz (фото)

Компанія Hyundai цього тижня підтвердила інформацію про те, що прем`єра її нового кросовера відбудеться на початку 2007 року. Представники марки також заявили, що ця новинка матиме ім`я Veracruz, а її конкурентами стануть Saturn Outlook і GMC Acadia.

Джон Крафчик (John Krafcik), віце-президент північноамериканського підрозділу Hyundai з питань стратегічного планування й розробки, повідомив також, що Veracruz матиме сім місць і три ряди сидінь. Причому третій ряд сидінь входитиме в стандартне оснащення автомобіля і зможе прибиратися в спеціальні ніші в підлозі. За його словами, розмір багажного відсіку у новинки буде більшим, ніж у величезного Mercedes GL.

Комплектуватися цей кросовер буде новим 3,8-літровим мотором V6 і шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Крім того, новинка вже в базовому оснащенні одержить бічні подушки безпеки і надувні "шторки", а також систему стабілізації. Прем`єра автомобіля має відбутися на автошоу в Детройті в січні 2007 року. Ціни на новинку поки не оголошені.

Автолента.ру