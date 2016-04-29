Вчені назвали головні загрози для людства

Згідно з доповіддю, найбільша загроза в найближчі 5 років йде від "невідомих ризиків", до яких експерти віднесли, наприклад, падіння на Землю астероїда або виверження супервулкана, які безпосередньо не залежать від людини, передає Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

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У довгостроковій перспективі населенню планети можуть загрожувати пандемії, ядерна війна, катастрофічні зміни клімату, а також розвиток штучного інтелекту і роботів. Ці загрози безпосередньо пов'язані з людиною.

У доповіді наголошується, що можливості сучасних терористичних організацій, зокрема "Ісламської держави", дозволяють створювати за допомогою синтетичної біології небезпечні для цільової групи людей штами вірусів. Розвиток комп'ютерних технологій, що в свою чергу, може призвести до виникнення автономних груп штучного інтелекту, що не потребує людини і розглядає останню як свого конкурента.

На думку вчених, в даний час уряди більшості країн не в змозі належним чином підготуватися до потенційних загроз. "Немає ніяких підстав думати, що люди є вершиною творіння і найкращим, що є в світі", - зазначив співавтор дослідження Себастьян Фарквхар.