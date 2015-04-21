У цьому столітті людству загрожує найпотужніше виверження вулкану

Вона повинна допомогти людству уникнути небезпечних наслідків потужних викидів магми і попелу, які можуть статися у XXI столітті з досить високою ймовірністю, пише "Навколо світу".

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За час існування цивілізації на Землі відбулося 7 досить великих вивержень, одне з яких - вилив магми гори Тамбора на індонезійському острові Сумбава в 1815 році - знищило близько 100 тис. осіб. Викид попелу в атмосферу, становив 150 км3, викликав ефект вулканічної зими в Північній півкулі, який відчувався протягом декількох років.

Геолог Ганс-Петер Плаг разом з іншими фахівцями з вулканології спробували зрозуміти, наскільки небезпечні такі виверження для людства, враховуючи семикратну різницю між населенням Землі XIX століття і сьогодні. За оцінкою експертів, шанси на виникнення такої глобальної катастрофи досить високі і становлять від 5 до 10%. Якщо людство не створить систему глобального моніторингу за станом вулканів (подібну до тієї, яка стежить за землетрусами), наслідки виверження можуть бути катастрофічними. Цивілізації буде завдано колосальної шкоди. У зв'язку з цим фахівці Європейського наукового фонду закликають уряди всіх країн об'єднатися і створити глобальну систему моніторингу за станом вулканів для раннього реагування і завчасної підготовки до катаклізму. Подібна система, за їх оцінками, обійдеться світу не так вже і дорого порівняно з можливою шкодою - приблизно $370 млн.

Нагадаємо, що 27 серпня 1883 року в Індонезії вибухнув вулкан Кракатау. Повітряна хвиля від вибуху кілька разів обігнула земну кулю.