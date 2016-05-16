Google можуть оштрафувати на $3 мільярди - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на європейських чиновників, пише Європейська правда.

Таким чином, у випадку якщо про штраф буде оголошено, він поб'є попередній рекорд - 1,1 млрд євро штрафу для компанії Intel в 2009 році.

Водночас видання відзначає, що максимальна сума штрафу для Google може скласти 6,6 млрд євро, або близько однієї десятої від загального річного обсягу продажів компанії.

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Джерела, близькі до ситуації, заявляють, що в Єврокомісії хочуть оголосити про рішення до початку літніх канікул.

Як відомо, 20 квітня європейський комісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер висунула офіційні звинувачення компанії Google у зловживанні своїм домінуючим становищем над своєю операційною системою для смартфонів.

Єврокомісія стурбована тим, що Google заздалегідь встановлює пошук Google Search за замовчуванням або як ексклюзивний варіант на більшості пристроїв в Європі, що працюють на операційній системі Android, розробленій компанією.