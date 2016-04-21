Microsoft припиняє виробництво ігрових приставок Xbox 360

Ця модель протягом більше 10 років залишалася однією з найбільш популярних ігрових консолей, передає Бі-бі-сі. Як зазначив у своєму блозі глава підрозділу Xbox Філ Спенсер, гравці провели за цим пристроєм в загальній складності понад 78 мільярдів годин.

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Наступником Xbox 360 стала ігрова платформа восьмого покоління Xbox 1. В минулому році Microsoft запустила для нового геймпада програму сумісності з іграми Xbox 360.

За словами Філа Спенсера, вже випущені приставки Xbox 360 раніше будуть надходити у продаж, і компанія буде і далі надавати технічну підтримку користувачам цієї моделі.