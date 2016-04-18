Американський школяр поставив рекорд швидкості проходження Super Mario (відео)
15:24, 18 квітня 2016Курйози
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Американський школяр опублікував відео, в якому він поставив новий світовий рекорд з швидкісного проходження гри Super Mario Bros.
Користувач darbian пройшов гру менш ніж за 5 хвилин / youtube.com
Відео проходження гри, опубліковане 13 квітня на Youtube-каналі користувача darbian, набрало вже понад 1,9 мільйона переглядів.
Для проходження Super Mario гравцеві знадобилося всього 4 хвилини 57,26 секунд.
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Як зазначає Kotaku, попередній рекорд зі швидкісного проходження цієї гри також встановив darbian, пройшовши її за 4:57.427, тобто всього на 167 мілісекунд довше.
Super Mario Bros. - гра, випущена в 1985 році компанією Nintendo, занесена в "Книгу рекордів Гіннесса" як найбільш продавана гра в історії.
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