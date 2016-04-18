Американський школяр поставив рекорд швидкості проходження Super Mario (відео)

Відео проходження гри, опубліковане 13 квітня на Youtube-каналі користувача darbian, набрало вже понад 1,9 мільйона переглядів.

Для проходження Super Mario гравцеві знадобилося всього 4 хвилини 57,26 секунд.

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Як зазначає Kotaku, попередній рекорд зі швидкісного проходження цієї гри також встановив darbian, пройшовши її за 4:57.427, тобто всього на 167 мілісекунд довше.

Super Mario Bros. - гра, випущена в 1985 році компанією Nintendo, занесена в "Книгу рекордів Гіннесса" як найбільш продавана гра в історії.