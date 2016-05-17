Астрономи визначили зону ймовірного існування інопланетного життя

Результати дослідження можуть допомогти зрозуміти, яка насправді буде доля Землі, коли Сонце перетвориться на червоного гіганта, пише Lenta.ru. Вчені змоделювали розташування жилих зон для зірок, які знаходяться на останніх етапах свого існування, і як довго планети можуть залишатися в цих зонах. Жила зона являє собою простір навколо зірки, в якій планета володіє рідкою водою, необхідною для розвитку життя.

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Коли зірка старіє, вона збільшується в розмірах, стає яскравішою і гарячішою. Жила зона при цьому переміщується у бік околиці планетної системи - туди, де раніше були лише "заморожені" світи. В нашій Сонячній системі в зовнішніх просторах розташовуються потенційно придатні для життя об'єкти: супутники Юпітера і Сатурна.

Астрофізики з'ясували, що місце розташування жилої зони червоного гіганта залежить від початкової маси батьківської зірки. Планети і їх супутники можуть залишатися придатними для життя протягом 9 млрд років - приблизно стільки ж, скільки буде знаходитися у своїй зоні Земля. Через кілька мільярдів років Сонце знищить Меркурій і Венеру, перетворить Землю і Марс в розпечені скелясті світи і почне обігрівати зовнішні планети.

За оцінками вчених, час знаходження розморожених планет у зоні може досягати півтора мільярда років. Дослідники вважають, що пошук екзопланет поблизу червоних гігантів з використанням нових високоточних інструментів може підвищити шанси на виявлення інопланетного життя.