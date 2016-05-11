NASA представило детальну топографічну карту Меркурія

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство.

На представленій NASA анімації найвищі території відзначені коричневим кольором, а нижчі — червоним і жовтим. Низовини помічені синім і фіолетовим кольором. Найвища точка планети досягає 4,48 кілометра (розташована на південь від екватора), найнижча — 5,38 кілометра від поверхні планети (розташована в Рахманіновського басейні).

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Нова карта дозволяє розглянути в подробицях деталі рельєфу планети і зрозуміти механізми з формування. Дані для її створення були отримані автоматичною станцією MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging). Нова карта отримана із майже ста тисяч знімків апарату.

На зображенні північного полюса в басейні Мендельсона можна помітити гігантський ударний кратер, в діаметрі досягає 291 кілометрів і, мабуть, заповнений застиглою лавою. Вся північ планети в давнину, як встановив MESSENGER, була покрита лавою, загальна площа якої дорівнює 60 відсоткам континентальної частини США.

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За чотири роки дослідження планети станція в деталях вивчила райони північного полюса та екватора. Рух MESSENGER по сильно витягнутій траекторії навколо планети не дозволив настільки докладно вивчити її південний полюс.

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Представлена карта заснована на 15-му, останньому і заключному релізі одержаних станцією даних. Всього MESSENGER передав на Землю десять терабайтів даних, серед яких значаться майже 300 тисяч зображень.