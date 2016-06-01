У Північній Кореї з'явилася своя соцмережа, але за день її зламали
В інтернеті з'явилася своя версія соціальної мережі Facebook, однак перш ніж про неї що-небудь дізналися - сайт припинив свою роботу.
Першим сайт StarCon помітив Дуг Мадори, співробітник інтернет-компанії Dyn. За його словами, відкриття сайту, зареєстрованого в Північній Кореї, - вкрай рідкісне явище, яке відразу привертає увагу. Назва сайту дає підстави припустити, що воно пов'язане з державною компанією Star, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Сайт StarCon був створений на основі комерційного пакету під назвою phpDolphin і мав багато ознак звичних нам соцмереж, в тому числі стрічку новин, систему обміну повідомленнями та сторінки для особистих даних користувачів. Однак багато сторінок сайту були недопрацьовані і заповнені беззмістовним текстом.
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"Думаю, що сайт не призначався для доступу за межами Північної Кореї", - розповів Мадори.
За його словами, згадка StarCon у твіті компанії Dyn призвело до того, що люди стали реєструватися на новому сайті, створювати там свої облікові записи, а також обмінюватися повідомленнями.
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Одним з перших був зареєстрований аккаунт, пародіює лідера КНДР Кім Чен Ина. У загальній складності за недовгий час існування сайту там було створено близько 300 облікових записів.
"На сайті реєструвалося безліч людей, які, судячи з їхніх коментарів, щиро вважали, що з його допомогою вони зможуть спілкуватися з людьми в Північній Кореї", - сказав Мадори.
"Я впевнений, що жоден житель Північної Кореї ніколи не користувався цим сайтом, незважаючи на те, що він розміщувався на північнокорейському сервері", - додав він.
Через день після появи сайту, він піддався злому і став направляти всіх користувачів на перегляд одного з відеороликів, розміщених на порталі YouTube. Після цього він повністю зник з мережі.