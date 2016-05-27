Судна КНДР перетнули "північну лінію розмежування": Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь

08:34, 27 травня 2016
Світ
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Південнокорейський флот зробив п'ять попереджувальних пострілів після того, як два судна КНДР перетнули морський кордон у Жовтому морі, відомий як "північна лінія розмежування".

REUTERS

Про це заявили військові Сеула, пише Українська правда з посиланням на південнокорейське агентство Younhap.

Відзначається, що кордон перетнули риболовецький човен і патрульний катер. Через вісім хвилин після перетину морського кордону, судна повернулися назад.

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Інцидент стався в п'ятницю о 7:30 за місцевим часом.

Як повідомляє агентство, це другий подібний випадок. У лютому патрульний катер КНДР вторгся в територіальні води Південної Кореї, але відступив після того, як по ньому відкрили попереджувальний вогонь.

Військові чиновники вважають, що такими вторгненнями Пхеньян може перевіряти бойову готовність Південної Кореї.

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