VISA представила каблучку для безконтактних платежів

Для оплати покупок потрібно піднести гаджет, який поки ще не отримав назву до терміналу, який підтримує функцію безконтактної оплати, повідомляє intecracy.ua. Авторизація відбувається за допомогою вбудованого в каблучку токена - так називаються електронні ключі, які використовуються для безпечної ідентифікації користувачів.

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Зв'язок каблучки з терміналом забезпечується вбудованою мікросхемою від компанії Gemalto (найбільшого в світі виробника сім-карт) і антеною, що працює в стандарті високочастотного зв'язку NFC.

При втраті каблучки її можна відразу заблокувати через смартфон. Оскільки електронний ключ в каблучці не містить ніякої персональної інформації, отримати доступ до рахунку після блокування не зможуть ані грабіжники, ані люди, які знайшли каблучку.

Сама каблучка повністю зроблена з кераміки і не має зайвих металевих деталей, щоб не порушувати роботу антени.

З каблучкою можна занурюватися у воду на глибину до 50 м і впускати - міцний корпус витримає подібні потрясіння.

Для тестових випробувань було передбачено 20 різних розмірів каблучок як на чоловічі, так і жіночі пальці.

Перші випробування новинки від Visa пройдуть влітку на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Тестувати каблучку, крім співробітників і партнерів компанії, будуть також спеціально відібрані 45 молодих атлетів з різних країн, які будуть жити безпосередньо в Олімпійському селі.

Як розповіли журналісти, гаджет підкуповує простотою і мінімалізмом свого дизайну. Він не тільки не містить нічого зайвого, але й не вимагає абсолютно ніякого догляду - його навіть не потрібно заряджати, оскільки він працює без батарейок.

Контакт каблучки з терміналом можливий тільки, коли показати її терміналу буквою О. Якщо ж розташувати каблучку під кутом, показавши обідок, то термінал просто не розпіхнає чіп в каблучці.

У Visa поки нічого не говорять про можливе запровадження каблучки на ринок.

Гаджети для безконтактної оплати з'являються постійно, але каблучка від Visa є першим, що не вимагає ніякого обслуговування, включаючи зарядку.