Процес висмоктування крові комаром зняли на відео

Вчені відзначають, що комарі залишаються найнебезпечнішими для людей тваринами у світі - внаслідок їх укусів щорічно вмирають сотні мільйонів людей, передає Lenta.ru

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Коли самка комара готується зробити укус, її "губи" (гнучкий чохол для кусаючого органу - лабіум) відходять назад, і в шкіру впиваються шість схожих на голки "лез" (максилл). На двох з максилл розташовуються мініатюрні зуби, які проходять всередину. Інші дві максилли виступають в ролі щипців: вони утримують тканини, не даючи ранці закритися.

Нарешті, підглоточник закачує в організм людини слину. Саме вона не дає крові згорнутися і пригнічує реакцію імунної системи людини. Також слина викликає неприємний свербіж, і, нарешті, через неї в організм жертв потрапляють небезпечні віруси. І останній елемент ротового апарату - верхня губа: вона викачує з ранки кров.